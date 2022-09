Motociclistas se chocam em 'globo da morte' de circo em Itabuna; vídeo

Dois motociclistas se chocaram durante uma apresentação no globo da morte de um circo em Itabuna, no sul da Bahia, na noite do domingo (11). Apesar do susto, ambos passam bem.

Nas imagens, é possível ver que três motociclistas estavam na performance, que aconteceu no circo Maximus. Dois deles acabam se chocando. A velocidade deles na atração pode chegar a 70 km/h.

O acidente foi causado por um pneu que estourou em uma das motos. A apresentação, que era a última da noite, foi interrompida.

Os dois foram encaminhados ao Hospital de Base, mas tiveram apenas ferimentos leves, segundo a TV Bahia. Eles usavam todo equipamento de segurança, com capacete, macacão e joelheiras.

O circo funciona normalmente e hoje tem apresentação de novo, incluindo o globo da morte.