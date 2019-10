Motoqueiro fecha portão e mulher é ‘engolida’ para dentro de garagem; veja vídeo

A mulher é empurrada para dentro da residência sem entender o que tinha acontecido

Imagina a situação: você está passeando tranquilamente pela calçada do seu bairro quando de repente é ‘engolido’ por um portão de garagem. A cena é real e foi flagrada por câmeras de segurança. Após ser compartilhada nas redes sociais, as imagens têm dado o que falar e gerado a curiosidade dos usuários.

Uma mulher, não identificada, foi arrastada para dentro de uma residência quando um motoqueiro saiu da garagem e fechou o portão sem perceber que havia causado um acidente. A situação foi registrada em 4 de outubro.

Repercussão

Como as identidades dos envolvidos não foram identificadas, a curiosidade do que aconteceu após o engano está prevalecendo entre os comentários da publicação que compartilha as imagens.

Os usuários soltaram a criatividade e imaginaram o encontro do motoqueiro com a mulher. “Imagina se ele volta e ela tá lá tomando um café na sala de estar”, escreveu um internauta. “Eu fico imaginando ele voltando e dizendo ‘ué?'”, disse outro usuário.

O mais próximo do desfecho que a internet conseguiu encontrar foram as imagens internas da residência no momento em que a senhora é engolida para dentro. Ela mostra não entender o acontecido e tenta conversar com a câmera de segurança na esperança que alguém a ajude.

Odeio esses vídeos que não tem desfecho. Como ela saiu? O que disse as pessoas da casa ao ver a desconhecida?? — Mcbruners???????????????????????????????????????? (@mcbruners) October 28, 2019 O desfecho tá chegando em doses homeopáticas. E tá ficando cada vez melhor! pic.twitter.com/uIpof7jLoR — engolida pelo portão da garagem (@anatmattos) October 28, 2019

