Motorista de aplicativo é assassinada com tiro no pescoço em São Paulo

Adriana Márcia de Almeida, 46 anos, foi assassinada com um tiro no pescoço na noite deste domingo, 15, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo em Diadema, cidade da região metropolitana de São Paulo.

Por volta das 23h, Adriana atendeu a uma chamada no local. De acordo com o relato de testemunhas à polícia, quando duas mulheres entraram no carro, um homem armado abordou a vítima, que acelerou o veículo e foi atingida. O crime aconteceu no bairro Jardim Casa Grande.

O suspeito do assassinato encontra-se foragido. Antes, no mesmo endereço, outro motorista de aplicativo havia sido assaltado. O socorro foi acionado, mas Adriana morreu no local. Ela dirigia um Nissan Tiida com placas de São Bernardo do Campo, também no ABC paulista.