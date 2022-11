Motorista de aplicativo morre após ser baleado em Pirajá; carro foi achado em Pau da Lima

Um homem identificado como Ramon dos Santos Miranda, 26 anos, morreu após ter sido baleado no bairro de Pirajá, em Salvador, no fim de semana. Ramon era motorista por aplicativo e estava trabalhando quando o crime aconteceu. Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), a vítima, que tinha sido baleada na cabeça, foi encontrada durante a manhã de domingo (13), ferida, e chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da San Martin, mas não resistiu aos ferimentos.

Caçula entre cinco irmãos, Ramon foi criado no mesmo bairro, Pirajá, onde a família ainda mora. Ele, no entanto, vivia há três anos em Itapuã, com a esposa, praticamente o mesmo tempo em que exercia a profissão, que era sua única fonte de renda. O jovem deixa um filho, de 2 anos, fruto de um relacionamento anterior.

De acordo com a mãe da vítima, Geovânia dos Santos, 51, o carro, que era alugado, foi encontrado em Pau da Lima, com vestígios de sangue. “Acharam o carro em Pau da Lima, mas ele, não. Sumiu ele e o celular”, contou a mãe, às lágrimas, antes de ter recebido a confirmação da morte de seu filho, no IML.

O último contato conhecido do motorista por aplicativo foi à 1h de domingo, falando com a esposa, como costumava fazer quando estava fora de casa. Seu irmão por parte de pai, Anderson Miranda, 43, revelou que já tinha aconselhado o caçula a trabalhar apenas durante o dia. “Falta de aviso não foi. Eu cansei de dizer: ‘Véi, pouco, com Deus, é muito. Para com isso [trabalhar à noite]’”, se lamentou Anderson, que também lembrou que o caçula chegava a virar o dia trabalhando.

Segundo o padrasto de Ramon, Jonas do Nascimento, 57, o jovem não tinha inimizades e estava em busca de sua independência financeira. “É um menino bom, não se envolve com nada, trabalhador…”, disse Jonas, que o tinha como filho. "Sempre brincalhão, alegre, extrovertido", acrescentou Anderson. O corpo do motorista por aplicativo será enterrado nesta terça-feira (15), às 13h30, no Cemitério Municipal de Brotas. A família não quis divulgar imagens da vítima.

A reportagem entrou em contato com as duas empresas nas quais Ramon tinha cadastro como motorista, a Uber e o inDrive. Esta respondeu que a última viagem do rapaz, cadastrado na plataforma desde setembro de 2020, foi no sábado (12), às 22h, com saída de Pirajá e destino a um hotel em Pernambués. O trajeto foi concluído em 28 minutos. “Ele completou a viagem com sucesso e recebeu, ainda, cinco estrelas pela corrida”, informou o comunicado do inDrive.

Já a Uber disse que, para fornecer o histórico do condutor, precisa de mais informações, como a placa do carro utilizado, o que a Polícia Civil (PC) se negou a ceder, por se tratar de 'dado sigiloso do inquérito policial'.

Em nota, a PC informou que o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). O desaparecimento do motorista foi registrado na sexta (12), e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) ajudarão na apuração do caso, afirma a polícia.

Outro motorista por aplicativo, Ademir Souza Paiva Júnior, 33, está desaparecido desde o dia 22. Ele saiu de casa para ir a uma oficina no bairro de Valéria, e, até agora, não retornou nem foi encontrado.

Entre janeiro e agosto deste ano, sete desses profissionais sofreram latrocínios, roubos que resultam em morte. O número de óbitos mais do que triplicou em comparação com o mesmo período no ano passado, quando dois condutores foram assassinados após terem sofrido assaltos durante o serviço.

Em apenas quatro dias de agosto, dois motoristas foram mortos enquanto trabalhavam em Salvador e na Região Metropolitana. Conforme o último levantamento divulgado pelo Sindicato dos Motoristas por Aplicativo da Bahia (Simactter), os sete latrocínios ocorridos no estado nos oito primeiros meses do ano foram registrados em Salvador (2), Simões Filho (1), Itapetinga (1), Feira de Santana (2) e Ilhéus (1).