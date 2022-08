Motorista de app morre baleado no porta-malas do carro na estrada CIA-Aeroporto

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros enquanto estava trancado no porta-malas do próprio veículo na CIA-Aeroporto, na Região Metropolitana de Salvador, na noite da quarta-feira (10). Ednoel Santos Moura, 40 anos, foi baleado durante uma troca de tiros entre suspeitos de assalto e a Polícia Militar. Ele tinha saído de casa para trabalhar. O motorista deixa esposa e três filhos.

A Polícia Militar diz que uma equipe da Rondesp RMS fazia ronda na Avenida Elmo Serejo, em Simões Filho, por volta das 20h, quando foi acionada por pessoas que denunciaram que homens em um Logan preto estavam roubando nos arredores. Os PMs identificaram os suspeitos e começaram uma perseguição no sentido CIA, pedindo ajuda de mais duas equipes.

Na fuga, os suspeitos atiraram e houve revide dos PMs. Na altura da rotatória de Mapele, o motorista do Logan perdeu o controle da direção e bateu. Nessa hora, os três homens desceram do carro atirando e os policiais revidaram. Os três foram atingidos e morreram em uma unidade de saúde.

Os PMs então acharam um homem ferido, sem identificação, no porta-malas do veículo. Ele foi encaminhado imediatamente para o Hospital Municipal de Simões Filho, onde sua morte foi constatada.

Ainda não há informações sobre como, ou onde, os suspeitos conseguiram tomar o carro de Ednoel. A Polícia Civil diz que o caso será investigado pela Corregedoria da PM.

"Ele se preocupava com ele, com a família dele. A gente sempre foi uma família humilde, mas nunca fez nada de errado para ninguém, nem de ofensa, nem de pegar as coisas do outro. E hoje aconteceu esse desastre. Só peço a Deus que abençoe a nossa família e dê força pra gente seguir em frente, porque é um vazio que vai ficar no meu coração e de toda nossa família", lamentou o pai da vítima, Edvaldo, em entrevista à TV Bahia, fazendo questão de dizer que o filho não era "malandro".

A esposa do motorista, Marilone, contou que costumava acompanhar pelo localizador onde estava o marido, especialmente depois que ele foi vítima de violência em Lauro de Freitas. "A última vez que consegui contato com ele foi por volta das 18h30, depois fui ver, que ele pedia sempre que eu ficasse olhando onde ele estava, aí quando eu tentei, não consegui. E não consegui de forma nenhuma falar com ele. E isso nunca acontecia com ele. Ele sempre estava on-line, sempre me atendia no telefone. Como não conseguia falar com ele, acionei o irmão dele", disse.

O irmão, que também é motorista de app, foi até o último local indicado pelo localizador e já encontrou o carro de Ednoel cheio de marcas de bala.

Ednoel foi motorista de ônibus por muitos anos, mas há dois anos, desempregado, estava trabalhando dirigindo para aplicativos.

Com os suspeitos foram apreendidos três revólveres calibre 38, o veículo Logan, seis aparelhos celulares, um pendrive, um cartão de crédito, um cartão de integração da CCR Metrô, uma carteira de trabalho, dois RGs e R$ 111,25 em dinheiro, diz a PM. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar, onde as circunstâncias do fato serão investigadas.