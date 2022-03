Motorista de carro funerário morre após veículo colidir com caminhão na BR-101

Edvaldo Barbosa dos Santos, de 56 anos, dirigia um carro funerário à serviço da prefeitura de Itapebi quando perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária na BR-101, no sul da Bahia. O veículo que dirigia colidiu com um caminhão. O acidente aconteceu nesta terça-feira (8). Chovia forte no momento do acidente, como revelou imagens de uma câmera acoplada ao carro da vítima.

De acordo com reportagem da TV Santa Cruz, Edvaldo chegou a telefonar para familiares após a batida. Ele informou que tinha sofrido um acidente. No entanto, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois, antes da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O carro em que o motorista estava ficou completamente destruído, teve o capô arrancado e o motor completamente exposto. O motorista do caminhão não teve ferimentos e ficou no local, aguardando a chegada da polícia.