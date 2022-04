Motorista de empresa é preso por tentar roubar carga transportada em Camaçari

Quatro homens foram presos quando levavam caixas com garrafas de cerveja vazia, uma carga avaliada em R$ 73 mil, de uma carreta para um caminhão no estacionamento de um posto na BA-512, em Camaçari, nesta terça-feira (19). O grupo foi flagrado por policiais do 12º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada e informada de uma denúncia sobre o furto da carga e foi imediatamente para a região. A carga furtada pertence a uma cervejaria, mas o transporte era de responsabilidade de uma empresa contratada. O gerente dessa empresa estava no posto e contou aos PMs que flagrou o crime. Um dos funcionários da empresa, que era motorista da carreta, confessou ter planejado a ação.

Os quatro indivíduos envolvidos foram apresentados na 8ª Delegacia Territorial, para onde também foi levada a carreta Volvo, carregada com paletes de engradados de garrafas vazias de cerveja e o caminhão Mercedes, que já estava com parte da carga furtada.