Motorista de ônibus é morto a tiros enquanto conduzia veículo na BR-101

Um motorista de ônibus da empresa Itapemirim foi morto a tiros neste domingo (9), enquanto conduzia o veiculo, em um trecho da cidade da BR-101, nas imediações da cidade de Alagoinhas, na Bahia.

Em nota ao G1, a Polícia Civil informou que um grupo em um carro de passeio parou o ônibus durante a madrugada e atirou contra o condutor. A vítima foi identifica como Edvaldo Ferreira de Souza, de 50 anos. Testemunhas informaram que cinco pessoas participaram do crime.

Após ser atingido, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, que invadiu o matagal à beira do acostamento. Edvaldo chegou a ser socorrido por agentes do 4º Batalhão da Polícia Militar (4°BPM) ao Hospital Regional Dantas Bião, mas não resistiu.

De acordo com a PM, antes de alcançar o ônibus, o grupo teria roubado um veículo na zona rural daquela cidade. O crime será investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas.