Motorista derruba cancela de pedágio e é preso com carro roubado na BR-324

Um carro roubado foi recuperado na quarta-feira (9) na BR-324, em São Sebastião do Passé, depois que o motorista "furou" a cancela da praça de pedágio de Simões Filho, passando sem pagar a tarifa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e conseguiu alcançar o veículo, na altura do KM 574.

Os agentes foram chamados depois que o carro, de modelo Argo, não parou na cancela do pedágio. Câmeras de monitoramento no local permitiram identificar o veículo com precisão. Logo depois, os políciais saíram em buscas e pararam o carro.

Na abordagem, eles pediram documentos de porte obrigatório e perceberam que o CRLV entregue tinha sinais de que era falsificado.

Notaram também que o veículo tinha características de identificação adulterada, descobrindo em seguida que o Argo tinha registro de roubo. As placas do carro foram trocadas por um veículo da mesma marca e modelo para tentar burlar a investigação.

O motorista, um homem de 29 anos, disse aos policiais que pegou o carro emprestado do pai para fazer uma "corrida" até Feira de Santana - o pai é motorista por aplicativo. Um casal também estava no carro.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de polícia local para os devidos procedimentos legais.