Motorista é flagrado com 4,6 mil unidades de fogos de artifício na BR-242

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pouco mais de 4,6 mil fogos de artifício na manhã desta sexta-feira (25), na BR-242, trecho de Seabra, na Chapada Diamantina. O material estava sendo transportado de forma irregular em um carro.

De acordo com os policiais, o carro, que tinha placa do estado de Minas Gerais, foi parado por volta das 7h15, durante fiscalização em frente à unidade da corporação, localizada no Km-408 da rodovia. Durante a vistoria, foram encontrados 4.643 unidades de fogos, armazenados em caixas.

O motorista chegou a apresentar uma nota fiscal, mas durante a checagem da veracidade do documento, a PRF constatou que se tratava de uma nota que tinha sido cancelada no site da Receita Federal.

Além do crime fiscal, os policiais informaram que o motorista não possuía o curso específico de transporte de produtos perigosos e o veículo não tinha as simbologias adequadas indicando o tipo de produto perigoso transportado.

O material foi apreendido e será encaminhado à Secretaria da Fazenda (Sefaz), que conduzirá as medidas em relação ao crime tributário de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.