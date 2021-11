Motorista é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Um motorista foi morto a tiros dentro do próprio carro, na manhã desta terça-feira (16) na região da Estrada do Cabrito, bairro de Plataforma. O Sindicato dos Motoristas por Aplicativo e Condutores de Cooperativas da Bahia aguarda confirmação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) sobre se o homem seria ou não condutor por aplicativo.

O corpo da vítima foi encontrado dentro do veículo, que possuía marcas de pelo menos 10 disparos. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h. Após chegar ao local, a guarnição isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para adoção das medidas legais, além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

Outros casos

Em setembro deste ano, a situação similar aconteceu na Federação. Herbert Reis Solino, de 43 anos, foi atacado na Rua Pedro Gama, enquanto trabalhava. Ele foi baleado dentro do carro que usava para trabalhar, por volta das 20h. Segundo a polícia, testemunhas dizem que ele foi vítima de uma tentativa de roubo.

Em julho, dois homens e uma mulher foram presos em flagrante no bairro de Periperi, no Subúrbio, na sexta-feira (23) suspeitos pela morte do motorista por aplicativo Nilton Silva dos Santos.

O corpo de Nilton foi localizado em um viaduto na região do CIA, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na quinta-feira (22). Ele foi morto a tiros e teve o corpo reconhecido por familiares.