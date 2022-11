Motorista esquece carro aberto e policiais deixam bilhete: 'Jogamos a carteira na mala'

Um motorista esqueceu o carro aberto na manhã de domingo (27), no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e encontrou um bilhete quando voltou ao veículo. Policiais militares perceberam que o vidro e portas estavam abertas e deixaram um recado para avisar ao condutor que eles tinham guardado os pertences dele em um local seguro.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 12ª Companhia da PM visualizaram o veículo aberto contendo uma carteira com documentos e dinheiro em espécie. Por isso, os militares trancaram o carro, colocaram a carteira no porta malas e fizeram um bilhete para relatar o ocorrido.

"Você deixou o carro aberto com carteira e dinheiro dentro. Jogamos a carteira na mala", diz o bilhete da PM.

Posteriormente, o proprietário do carro, que praticava atividade física no local, encontrou seu automóvel e os pertences preservados.

Foto: reprodução/arquivo pessoal