Motorista morre depois do carro despencar de viaduto na Paralela

Um motorista morreu depois do carro que dirigia despencar de um viaduto na noite do domingo (2), na Avenida Paralela. O acidente aconteceu perto da Ferreira Costa.

A Transalvador diz que foi informada por volta das 21h30 do acidente no Viaduto Dona Canô Veloso. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Segundo o órgão de trânsito, o motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou que a vítima não resistiu aos ferimentos.

O trânsito ficou lento no sentido Aeroporto. Um guincho particular retirou o carro da via por volta das 22h30. Como o carro bateu na cerca de proteção, parte da estrutura do viaduto ficou danificada.