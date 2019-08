Motorista morre e 15 passageiros ficam feridos após ônibus bater em caminhão na BA

Um acidente envolvendo um ônibus e dois caminhões deixou uma pessoa morta, seis em estado grave e outras dez feridas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h20, no Km 753 da BR-101, nas proximidades da cidade de Itabela, no Extremo Sul da Bahia. Com os veículos na pista, a PRF precisou interditar totalmente o trecho por três horas.

Ainda segundo o órgão de trânsito, uma faixa foi liberada por volta das 7h30. A outra permanece interditada até a publicação desta matéria. A vítima fatal foi o motorista de ônibus, que é da empresa Itapemirim. Ele não resistiu e morreu no local. As vítimas em estado grave foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Eunápolis, enquanto as demais foram para o Hospital de Itabela.

O ônibus havia saído do Rio de Janeiro com destino a Aracaju e transportava 40 passageiros, de acordo com o policial rodoviário Eduardo Leôncio, do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Eunápolis. "O trecho em que ocorreu o acidente está em bom estado e bem sinalizado. As informações iniciais são de que o ônibus teria batido no fundo de um caminhão que estava parado na via para manutenção", informou Leôncio.