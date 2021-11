Motorista morre e filho de 1 ano fica ferido após acidente em Irecê

O motorista de um veículo morreu em um acidente na tarde desta sexta-feira (26), na BA-052, conhecida como Estrada do Feijão, no trecho que liga os municípios de João Dourado a Irecê. O filho dele, um bebê de 1 ano e 8 meses, está internado.

Segundo a Polícia Militar, Joselito Oliveira da Silva, 33 anos, dirigia em alta velocidade, quando tentou frear em uma lombada para não bater em outros dois carros. Ele perdeu o controle do veículo, desceu de ribanceira e acabou lançado pra fora.

O motorista morreu no local do acidente. Já a criança foi socorrida para o Hospital Geral de Irecê, onde está internado. De acordo com a TV Bahia, ela está fora de perigo.

Os outros dois motoristas envolvidos no acidente não tiveram ferimentos. Eles foram ouvidos na Delegacia de Irecê e liberados.