Motorista perde controle de direção e cai com carro dentro do Dique do Tororó

Um motorista perdeu o controle da direção e foi parar dentro d'água no Dique do Tororó. O caso aconteceu nesta terça-feira (10), por volta das 6h30.

Carro ficou praticamente todo submerso (Foto: Reprodução)

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), houve um acidente entre dois carros de passeio e um deles acabou subindo o canteiro. Em seguida, o veículo escorregou na pista e acabou caindo dentro da água.

O carro foi removido por um guincho particular e ninguém ficou ferido. Chovia no momento do acidente.