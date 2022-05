Motorista por aplicativo desaparece após corrida em Ilhéus, no sul da Bahia

Um motorista de transporte por aplicativo, identificado como Sátiro Menezes, desapareceu, na última sexta-feira (13), após aceitar uma corrida em Ilhéus, no sul da Bahia, até Serra Grande, distrito de Uruçuca.

A 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus registrou, no sábado (14), o desaparecimento do condutor. Equipes da unidade ouvem familiares e realizam diligências para descobrir o paradeiro da vítima.

Quem tiver informações sobre a localização do motorista pode entrar em contato com a polícia através do número 190. A ligação é anônima.