Motorista que atropelou dentista no sul da Bahia alega que fugiu por medo de agressão

O motorista que atropelou e matou a dentista Ranitla Bonella, 23 anos, no trecho urbano da BA-001, em Ilhéus, no sul da Bahia, disse que fugiu após o ocorrido por medo de ser agredido por pessoas que estavam no local proferindo ameaças. O caso aconteceu no sábado (11). Nesta segunda-feira (13), ele se apresentou na sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Segundo a TV Santa Cruz, a vítima era recém-formada e estava na cidade para fazer uma especialização em ortodontia. No momento em que tentava atravessar a rodovia, em uma faixa de segurança, foi atingida pelo veículo. A jovem foi arremessada e chegou a bater em um guard-rail.

A defesa do motorista, identificado como Tarcísio Aguiar, disse que ele lamenta o ocorrido e que chegou a parar no local, mas alegou que não ficou para prestar socorro porque foi ameaçado por pessoas que presenciaram o acidente. O homem relatou ainda que está à disposição da família.

Ranitla chegou a ser atendida pelo Samu, que foi acionado por pessoas que passavam no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na rodovia. A jovem era de Eunápolis, onde foi sepultada no domingo (12). O inquérito tem prazo de 30 dias para a conclusão.