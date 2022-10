Motorista sem habilitação é preso em Pernambuco com carro roubado na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhou, na madrugada desta sexta (07), até a Polícia Civil no município de Cabroró, em Pernambuco, um homem que trafegava em um veículo Gol pela BR-428. Embora na condução do veículo, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro tinha registro de furto.

Após vistoria minuciosa, os PRFs observaram que alguns dos elementos identificadores do veículo tinham indícios de adulteração. O confrontamento de informações no carro e nos sistemas levou à descoberta do veículo original. Trata-se um Gol com registro de roubo em setembro deste ano em Juazeiro, na Bahia.

irigir sem CNH ou permissão é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), passível de multa de R$ 880,41. Já adulterar sinal identificador de veículo automotor é considerado crime pelo Código Penal Brasileiro. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó.