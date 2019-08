Motoristas de app protestam em frente à Câmara após carreata

Os motoristas de aplicativo fizeram uma carreata na manhã desta quarta-feira (28). Por causa da manifestação, o trânsito ficou complicado nas avenidas Paralela e ACM. Eles saíram do Aeroporto Internacional de Salvador, em São Cristovão, e seguiram em direção à Câmara Municipal, onde será votado o projeto de regulamentação dos apps de transporte, nesta tarde. No local, ficaram frente a frente com um grupo de taxistas, que também faz uma manifestação pressionando por conta da votação.

A sessão será conduzida pelo presidente Geraldo Júnior (SD) e começa às 14h30. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) se reúne para a apresentação do parecer da relatora da matéria, vereadora Lorena Brandão (PSC). O local teve policiamento reforçado pela Polícia Militar.

O presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (SIMACTTER-BA), Átla do Congo falou sobre uma proposta de incluir os táxis nos aplicativos. "A proposta ela vai de contrapartida aos acordos feitos nas duas reuniões, que o vereador e presidente da comissão Joceval Rodrigues não cumpriu. Nós não aceitamos também. Ou ele cumpre o acordo ou a gente não aceita. A Uber é uma empresa privada e não é obrigado a aceitar essas coisas de quem quer que seja. Acordo é para ser cumprido e não está sendo cumprido", afirmou.

Ele também falou sobre mudanças que o projeto recebeu. "A quantidade não é única forma de limitar. O que Joceval propôs de restringir placas de outros estados é limitar. Colocar uma vistoria nas mãos da prefeitura que se não fizer o motorista fica prejudicado... Colocar uma outorga de 5%, uma vergonha, em todo Brasil não é assim. Isso vai impactar no usuário... O que fez foi tirar a limitação de 7 mil, mas colocar vários outros pontos que inviabilizam até mais do que 7 mil, pois 60% da categoria hoje alugam carros que têm placas de outros estados", criticou. "A Câmara de Salvador tem obrigação de fazer esse absurdo não passar, senão vamos judicializar", ameaça, dizendo que o projeto cria uma reserva de mercado anticompetitiva.

Já André Cardoso, diretor da Agetáxi, defendeu alimitação no número de carros de app. "Tem que haver uma limitação. Senão não há condição dos taxistas trabalhar em Salvador. Queremos uma paridade, não somos contra o aplicativo, apenas não concordamos com a concorrência desleal que está havendo aqui. Queremos uma concorrência leal. Existe limitação em todo setor de transporte, por que no aplicativo não pode? Eles estão fazendo o mesmo serviço do taxista", afirma.

Sobre os táxis serem incluídos nos aplicativos, ele diz que "vai caber a cada taxista" decidir. "Vai caber a cada taxista que esta hoje com a corda no pescoço. Foram os aplicativos que trouxeram a desgraça para os taxistas de Salvador. Mas vai depender de cada taxista aceitar essa possibilidade ou não.

Por volta das 13h, houve um reunião entre vereadores e representantes das categorias. Átila saiu satisfeito com algumas propostas. "Voltaram atrás a questão da vistoria por exemplo, onde o ônus vinha todo para o motorista... Ponto como restrição de placas de outros municípios foram acordados. E também foi acordado que não vai ter emenda de plenário. Falta agora a CCJ fazer a parte dela", afirmou. "A questão da vistoria... Ficou acordado que o motorista não ficaria preso a pagar isso, as empresas pagariam. E que durante esse prazo o trabalhador não fica impedido de trabalhar".

Dênis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), disse que a situação ainda é incerta e que acredita que a votação pode não ser encerrada hoje. "A gente não tem certeza ainda como é que vai ficar. O resultado é que estamos ainda duvidoso. O presidente (da CCJ) disse que vai botar sem limitação (aos apps) e o prefeito disse que vai botar uma emenda para que tenha".

Uber pressiona

A Uber enviou um e-mail aos usuários nesta quarta pedindo uma mobilização em favor dos aplicativos. "Essas restrições, como o limite de motoristas parceiros autorizados a dirigir e a proibição de placas de fora do estado da Bahia, podem tirar de milhares de motoristas sua fonte de geração de renda e, consequentemente, prejudicar você na hora de pedir um carro pelo aplicativo", diz um trecho do texto.

No final do texto, eles apresentam uma lista com as páginas dos vereadores no Facebook e apelam que os usuários usem a hashtag #NãoAoRetrocesso.

Emendas

Entre as medidas, foi sugerido que o tempo de idade dos carros usados no serviço, tanto de táxi como de aplicativo, seja de até 8 anos. Os veículos precisariam ter placa da Bahia, películas de até 75% nos vidros, e os motoristas teriam que trabalhar com um crachá.

Para os taxistas haveria a vantagem de ter a primeira vistoria gratuita e os carros teriam que ser brancos, independentemente da variação dessa tonalidade – essa última emenda diz respeito a discussão sobre a cor gelo também ser aceita o que, no caso, foi negado. Para os condutores por app a tonalidade do carro não faria diferença e apenas uma vistoria seria necessária para atuar em todas as plataformas.

Já a prefeitura iria receber outorga de 5% das empresas de app, que seriam usados para custear a fiscalização, recuperação da malha viária, e para financiar políticas públicas. O município também ficaria responsável por fazer o cadastro dos condutores em até 180 dias.

Todas essas alterações serão submetidas a CCJ, nesta quarta (28), e podem ser descartas ou modificadas. A votação do projeto tem sido motivo de discussões e protestos nos últimos meses, tanto dos taxistas quanto dos motoristas por aplicativo.

Entenda

A assessoria de comunicação da vereadora Lorena Brandão informou ao CORREIO que o projeto será colocado em votação sem que haja necessidade de limitação no número de motoristas por aplicativos, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal (STF). “O STF delimitou que a limitação é inconstitucional, não se pode limitar algo que é privado”, diz a nota.

O relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Joceval Rodrigues (PPS), confirmou a informação da assessoria da edil. “O pedido não entra porque o STF entende que não pode limitar. A gente quer que seja aprovado na quarta sem ser judicializado”, afirmou.

Joceval ainda afirmou que outros pedidos de mudanças no texto por parte dos taxistas vão ser acatados, como, por exemplo, o limite de oito anos para o uso dos carros. O vereador também informou que os táxis vão ser incluídos no aplicativos de transporte. “O que vamos fazer é incluir os táxis nos app. O ItMOV e o 99PO já permitem. O Uber vai ter que aceitar”, disse.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro