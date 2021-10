Motoristas de app realizam manifestação pedindo aumento da tarifa: 'Conta não fecha'

Um grupo de motoristas de aplicativo da Uber e 99 Pop realizaram uma manifestação, nesta sexta-feira (29), pedindo um reajuste nas tarifas cobradas pelas plataformas. De acordo com os organizadores, a carreata reuniu entre 600 e 700 veículos, que saíram do CAB em direção à sede da Uber, na Tancredo Neves, em Salvador.

Os motoristas cobram que as plataformas realizem um aumento nas tarifas ou diminuam suas margens de lucro por conta dos sucessivos aumentos no valor do preço dos combustíveis.

"A conta não está fechando", conta o motorista Fábio Matos, 33. "Não estamos tendo mais lucro. Além da gasolina cara, temos que pagar IPVA, manutenção do carro, seguro, prestação, valor do aluguel... No fim do mês não sobra nada na nossa mão."

Por conta disso, Fábio conta que viu diversos colegas desistindo de trabalhar no ramo. "Quem tinha carro alugado devolveu e os proprietários estão buscando novas formas de trabalhar. Ser motorista de aplicativo atualmente é pagar para trabalhar", desabafa.

Após a carreata, quatro líderes do grupo planejam subir até a sede da Uber para negociar, pessoalmente, o atendimento nas reivindicações.

Por conta da manifestação, o trânsito ficou lento durante a manhã desta sexta na região da Paralela, no sentido Iguatemi.

Em nota, a Uber diz que a taxa de serviço cobrada por ela deixou de ser fixa em 25% para se tornar variável. Por isso, o que os motoristas devem considerar é o valor médio ao longo do mês. "Com essa taxa, alguns motoristas pagam taxas entre 2% e 5%", diz o comunicado.

Além disso, a plataforma diz que está buscando iniciativas para aumentar a rentabilidade dos motoristas, como descontos em combustíveis, missões semanais e bônus no caso de indicações de novos motoristas.