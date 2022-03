Motoristas descem do carro e trocam socos na Av. Paralela; vídeo

Dois homens trocaram socos em pleno viaduto que corta a Avenida Paralela, em Salvador, nesta terça-feira (22). Uma mulher que passava pelo local filmou a cena, que repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que os brigões estacionaram o carro e deixaram as portas abertas no meio da pista, antes de partirem para as vias de fato.

Em meio a trocação de socos, um deles acaba escorregando, mas logo se recupera. Assista:

incrível

os caras pararam no meio da rua pra sair na mão pic.twitter.com/MacW5y0hTt — vinícius (@eusouvinino) March 22, 2022

A Polícia Militar não foi acionada para este caso e também não se sabe o que teria começado a briga.