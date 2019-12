Motorola One Hyper: ao gosto do freguês exigente

Ainda que não figure entre as marcas top 5 do mundo em termos de comercialização de smartphones, a Motorola conta uma boa preferência do usuário brasileiro. Quatro dos 10 aparelhos mais vendidos em 2018 foram da empresa americana sediada em Chicago.



Para o Natal de 2019, a Motorola deposita parte de suas fichas no One Hyper, novo smartphone da linha One, que conta com a opinião dos consumidores para que as mudanças nos aparelhos possam ser feitas. Até por isso, a linha, lançada há pouco mais de um ano, possui vários modelos diferentes apresentados.



O carro-chefe do One Hyper é a imagem. É um smartphone para quem gosta de fotografar usando vários ângulos e efeitos. Assim, a câmera frontal retrátil de 32MP chama logo a atenção. Assim como modelos de outras marcas, ela possui um sensor de movimento que a faz recolher bastante rápido em caso de uma queda, por exemplo. A intenção é que a tela de 6,5 polegadas, com Full HD+, possa ser aproveitada inteiramente pelo usuário.



A câmera traseira é dupla, com uma lente de 64MP, usada principalmente para fotos bem iluminadas, mas, assim como a retrátil, possui modo noturno, para ser usado em ambientes escuros. A outra câmera traseira é uma widescreen de 8MP de 118°. Em termos de vídeo, a captura é Ultra HD 4K (30 fps).



Outra boa atração é o carregamento estilo Hyper em 45W. Com ele, em 10 minutos de carga, o usuário conta com 30% da bateria, numa autonomia de 12 horas. Em meia hora, a carga chega a 75%. De acordo com a Motorola, a bateria totalmente carregada dura cerca de 38 horas. O One Hyper já está sendo vendido por valores entre R$ 2,2 mil e R$ 2,5 mil.