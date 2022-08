Mototaxista é morto a tiros durante assalto em cidade da Bahia

Um mototaxista de 24 anos foi morto na quinta-feira (18) durante um assalto em Laje, na Bahia. O suspeito foi preso algumas horas depois do crime.

Rodrigo de Oliveira Santana estava fazendo uma corrida quando o passageiro, um homem de 25 anos, anunciou que se tratava de um assalto.

Os dois estavam no povoado de Cruzeiro de Laje no momento do crime. O suspeito atirou e Rodrigo morreu no local. Não há detalhes sobre o que o ladrão levou, mas quando ele foi preso horas depois estava com o documento da moto de Rodrigo.

O homem foi preso por policiais militares e levado à delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde foi autuado por latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.

(Foto: Divulgação)