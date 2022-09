Mototaxista foi morto por criminosos ao entrar em 'rua errada' no IAPI, diz família

O mototaxista Olindo de Jesus Pacheco Junior, de 31 anos. morto na tarde da quarta-feira (28) no IAPI, foi atacado por bandidos ao entrar em uma "rua errada". Segundo familiares, o motoboy foi morto por criminosos de uma facção criminosa que "cismaram" com ele.

O trabalhador estava no ponto de mototáxi, quando recebeu um chamado para uma corrida na Rua do Milho. De acordo com informações de um familiar que prefere não se identifica, Junior não tinha envolvimento com crime. A família diz que a região tem sido palco de muitos crimes por conta de disputa territorial.

"Todas as ruas aqui estão assim agora. Não podemos nos expor muito, mas ele foi chamado para uma corrida e quando entrou em uma rua que tem as coisas lá (tráfico), acabou sendo morto. Eles (traficantes) já fizeram isso algumas vezes com outras pessoas e agora, depois de noticiarem, ficaram quietos", disse.

O mototaxista era pai de um menino de 8 anos, que ainda não sabe da morte de Junior. A família está desamparada e com medo até de comentar sobre o caso. "Tem que ter muito cuidado por aqui, sabe? O pai está destroçado, triste demais de ter perdido ele. Não contamos ainda pro filho de Junior que o pai morreu, vamos procurar uma psicóloga para explicar a situação ao menino", acrescenta o familiar.

Polícia investiga

O crime aconteceu por volta das 16h de ontem, quando Junior estava trabalhando.Segundo a polícia, ele estava fazendo trabalho de transporte alternativo quando criminosos o abordaram, o retiraram da moto e o mataram. A motivação do crime ainda é investigada. Os suspeitos ainda não foram presos. A polícia não informou quantos eram.

Uma equipe da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local após o relato de disparo de arma de fogo. O motoboy já estava morto. O Departamento de Polícia Técnica foi chamado e removeu o corpo, além de fazer a perícia.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)