Mototaxistas de Salvador já podem retirar as cestas básicas oferecidas pela prefeitura

Os mototaxistas da capital baiana podem retirar, a partir de segunda-feira (31), as cestas básicas oferecidas pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), para minimizar as perdas econômicas causadas pela pandemia de Covid-19. A entrega acontecerá na sede da secretaria, em Amaralina, e o benefício será entregue apenas aos trabalhadores que estiverem devidamente credenciados.

A ação acontece de forma escalonada, de acordo com o alvará do mototaxista, sempre das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Nesta segunda (31), são entregues as cestas básicas aos trabalhadores com alvará de M-0001 a M-300. Na terça-feira (1º), os de alvarás M-301 a M600 poderão retirar o benefício.

Na quarta-feira (2) as cestas serão entregues para os mototaxistas de alvará entre M-601 a M-900. Já na próxima semana, na segunda-feira (7), é a vez dos alvarás M-901 a M-1269 serem beneficiados. Aqueles que não comparecerem no dia determinado, poderão fazer a retirada na terça-feira (8).

Para receber a cesta básica, os mototaxistas devem apresentar o alvará de circulação ou o crachá de identificação, além de um documento de identificação com foto (RG ou CNH). Para acessar as dependências da Semob, será exigido o uso da máscara, como medida de proteção contra o coronavírus. Além disso, não será permitido o acesso de pessoas trajando bermudas e camisetas.