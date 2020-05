Mourão está em isolamento após funcionário próximo ser diagnosticado com covid-19

O vice-presidente, Hamilton Mourão, está em regime de isolamento social desde a manhã deste sábado (16) depois que um funcionário próximo a ele foi diagnosticado com a covid-19. Um nota foi enviada à imprensa pela Vice-Presidência e diz que Mourão e sua mulher foram submetidos a exames, mas os resultados ainda não ficaram prontos.

A pasta diz ainda que Mourão não cumprirá expediente na próxima segunda-feira (18), à espera do resultado dos exames. Ainda de acordo com o texto, ele esteve em contato com o funcionário infectado na quarta-feira. Mourão e sua mulher, Paula Mourão, ficarão isolados no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência.

Confira a íntegra da nota:

"Na manhã de hoje, sábado, 16 de maio, foi confirmado o teste positivo para o covid-19 de um servidor que esteve próximo ao Senhor Vice-Presidente da República na quarta-feira, dia 13. Imediatamente, o Vice-Presidente Hamilton Mourão e sua esposa Paula Mourão foram submetidos a teste para o covid-19, permanecendo isolados na residência oficial do Jaburu. O senhor Vice-Presidente da República não cumprirá expediente na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, aguardando os resultados dos testes, previstos para esse dia".