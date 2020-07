Movimento pela Prevenção: Rede UniFTC promove drive-thru solidário em Salvador

Solidariedade e união são as palavras de ordem no momento em que toda a sociedade tem buscado a melhor maneira de contribuir no combate ao coronavírus. Visando minimizar os impactos sociais causados pela pandemia, a Rede UniFTC realiza, nos dias 31 de julho (sexta) e 01 de agosto (sábado), o Dia D do Movimento do Bem. A ação consiste na arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, fraldas infantis e geriátricas, roupas, sapatos e agasalhos que serão doados a instituições filantrópicas na Bahia e em Pernambuco.

Em Salvador, a ação contará com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Fórum Municipal de Entidades em defesa de direitos de Crianças e Adolescentes (FOCAS) que conta, atualmente, com a participação de 300 instituições filantrópicas cadastradas.

“Temos a grata satisfação em ter uma parceria formada entre a UNIFTC, CMDCA e FOCAS em benefício de Crianças e Adolescentes de Salvador, atendidas por entidades regularizadas e acompanhadas. Certamente os resultados desta ação serão essenciais no enfrentamento à pandemia e a condições de vulnerabilidades de famílias em toda nossa capital”, destaca o presidente do CMDCA, Renildo Barbosa.

O evento acontece de 9h as 16h, no formato drive-thru, no estacionamento do Centro Universitário UniFTC de Salvador, localizado na Avenida Paralela, seguindo as orientações de segurança do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. Para ativar a solidariedade, os doadores poderão fazer as entregas de dentro dos veículos e devem usar máscaras. As doações serão recepcionadas por uma equipe de voluntários do Diretório Central dos Estudantes da Rede UniFTC (DCE) e do CMDCA, e em seguida serão higienizadas e distribuídas.

“Já diz o ditado que uma andorinha só não faz verão. Essa é mais uma iniciativa da Rede UniFTC que pensa o coletivo, que visa ajudar o outro a partir de um esforço coletivo. Desejamos que as pessoas possam participar e que contribuam para um resultado grandioso por um bem maior”, destaca o reitor do Centro Universitário UniFTC de Salvador, Edilson Barbuda.

A dedicação de todos os envolvidos nas ações realizadas pelas unidades é considerada pelo presidente da Rede UniFTC, William Oliveira, uma das principais características do Movimento pela Prevenção. “Em contextos como este da pandemia, é urgente a necessidade de unir as forças dos campos profissionais mais diversos na busca por soluções mais assertivas”, acredita. Para o gestor, esta participação tão ativa reflete o DNA da instituição de ensino.

A Rede UniFTC já vem desenvolvendo diversas iniciativas que estão ajudando a reduzir os impactos sociais gerados neste período de pandemia. Através do Movimento pela Prevenção, a instituição mobilizou alunos, professores e colaboradores nos sete municípios da Bahia e um em Pernambuco em que possui Centros Universitários e Faculdades.

Serviço

O quê: Rede UniFTC promove drive-thru solidário em Salvador

Quando: 31/07 (sexta) e 01/08 (sábado)

Horário: 9h às 16h

Onde: Estacionamento do Centro Universitário UniFTC de Salvador (Av. Luís Viana, 8812 - Paralela)