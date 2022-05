MP abre 52 vagas para estagiário em Direito em seis municípios baianos

O Ministério Público estadual (MP-BA) abriu seis editais para seleção de estagiários em Direito com um total de 52 vagas destinadas a seis municípios baianos. As vagas serão distribuídas entre Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Valença.

O período, local e forma de inscrição de cada seleção e mais informações podem ser acessadas por meio do portal do MP. Os editais preveem 30% das vagas para candidatos negros e 10% para os com deficiência. A taxa de inscrição é R$ 55 reais. A bolsa é de R$ 663,00 mais auxílio-transporte e a carga horária é de 20 horas semanais.

Nas provas, serão cobrados conhecimentos básicos em Língua Portuguesa e conhecimentos jurídicos em Direto Constitucional, Penal, Civil, Processual Penal e Civil e em legislação especial nas áreas do consumidor, meio ambiente e de improbidade administrativa; Estatutos do Idoso e da criança e do adolescente; e arbitragem.