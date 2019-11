MP de Bolsonaro acaba com monopólio para confecção de dinheiro e passaporte

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (5) uma medida provisória que termina o monopólio da Casa da Moeda na fabricação de dinheiro e passaportes.

A MP foi assinada em uma cerimônia no Palácio do Planalto que celebrava os 300 dias do governo .

Por ser uma MP, o ato do presidente terá força de lei assim que sair no Diário Oficial da União. Depois, precisa ainda ser aprovado pelo Congresso Nacional.

O governo federal informou que a MP vai permitir que empresas interessadas sejam habilitadas pela Receita Federal para disputar a oferta do serviço de confecção de dinheiro e de passaporte. A MP ainda não foi divulgada na íntegra.

A Casa da Moeda e as empresas poderão disputar a fabricação dos seguintes itens:

papel moeda;

moeda metálica;

cadernetas de passaporte;

selos postais federais;

selos fiscais federais.

Para manter o fluxo no serviço, a Casa da Moeda segue habilitada até dezembro de 2021. No período, as empresas já poderão se habilitar para concorrer.