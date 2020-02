MP e prefeitura lançam campanha por diversidade no Carnaval de Salvador

Paz, respeito e diversidade. Essas são as metas da campanha de Carnaval do Ministério Público da Bahia (MP-BA) para a festa deste ano. A entidade lançou nesta segunda-feira (17) o Projeto Integrado de atuação no Carnaval da Bahia 2020, que tem como tema: 'Carnaval de verdade é com respeito, paz e diversidade’. O objetivo da campanha, que conta com a parceria da Prefeitura de Salvador, é combater todo e qualquer tipo de discriminação racial, assédio e importunação sexual durante a festa. Este é o terceiro ano de atuação MP no Carnaval de Salvador.

Ao som do jingle 'A rua é para todo mundo, para brincar e festejar', o MP-BA anunciou, no CAB, as medidas que irá tomar entre os dias 19 e 26 de fevereiro na cidade. Três postos físicos estarão espalhados pela capital durante os festejos. O primeiro, localizado na Central de Flagrantes, no Iguatemi, contará com um plantão judiciário, onde acontecerão audiências de custódia.

O segundo funcionará no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, no bairro de Nazaré, e vai atuar no acolhimento de depoimentos de adolescentes em conflitos com a lei e outras atividades de proteção. Já o terceiro ponto físico do MP será no Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher (GEDEM), que também vai atuar em plantão integrado, com equipes de observatório do Carnaval, coordenação geral, base operacional e assessoria de comunicação e cerimonial.

Dentre as ações previstas pela entidade estão atender a demandas espontâneas presenciais e remotas, promover a integração institucional para solução de inconformidades, realizar inspeções e visitas institucionais, organizar itinerâncias em delegacias, postos integrados, sede da ronda Maria da Penha e distribuição de materiais educativos e ações de comunicação.

Será feito ainda o monitoramento das pessoas em situação de rua, monitoramento integrado de verificação de violências institucionais, trabalho infantil, proibição de venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes.

Dentre as ações em parceria da Prefeitura com o MP-BA está o acompanhamento do Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência Contra a Mulher, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Reparação (Semur); e a proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Vulnerabilidade

De acordo com a Procuradora-Geral de Justiça, Ediene Santos Lousado, a campanha publicitária e o esquema especial de atuação do MP durante o Carnaval buscam oferecer também proteção às crianças e adolescentes e pessoas em vulnerabilidade social, além de combater o trabalho infantil e exploração sexual durante a festa.

"Se o Carnaval é o momento da gente estar unido, fazendo com que se veja as nossas bandeiras, nada mais justo que todas as instituições possam fazer isso a uma só voz, a um só grito. Vamos fazer a nossa parte, distribuir o material e gritar aos quatro ventos qual é a nossa proposta, que com certeza, em algum momento seremos vistos. Vamos fazer do nosso Carnaval o Carnaval da alegria, do respeito e da diversidade. Precisamos fazer uma campanha que imponha o respeito à diversidade", afirmou a procuradora.

A campanha terá divulgação nas redes sociais, spots de rádio, VTs, outdoor, cartazes, panfletos, ventarolas (abanadores), banners e divulgação no aeroporto de Salvador, metrô, ferry e ônibus da cidade. A novidade deste ano será a distribuição de um kit composto por tiaras com palavras que lembram o mote da campanha, tais como respeito e paz, além de tatuagens com a frase ‘Não é Não’.

Também serão distribuídos adesivos que serão colados nos isopores dos ambulantes, incluindo alertas sobre a proibição de venda de bebidas alcóolicas a menores de 18 anos. Cerca de 140 mil materiais de divulgação foram confeccionados para a distribuição nas ruas no Carnaval.

“Gosto de destacar que a nossa cidade é a capital da diversidade, do respeito e da tolerância. Não há um melhor momento da gente pregar e defender tudo isso do que o Carnaval. Quando a gente faz essa grande festa, os olhares do mundo estão voltados para Salvador. Essa é a função de todos nós que estamos investindo na função pública. Fico muito feliz com essa parceria”, afirmou o prefeito ACM Neto.

Ainda de acordo com o prefeito, o Carnaval para Salvador acontece não somente nos 10 dias de festa, incluindo o pré-Carnaval, mas nos 365 dias do ano, pelo peso que a festa tem e pelo que projeta e movimenta na economia. "Poucas festas no planeta têm a capacidade de movimentar cerca de R$ 2 bilhões de movimentação econômica e gerar cerca de 250 mil empregos"!, completou Neto.

Homenagem

Na oportunidade, o MP-BA homenageou o prefeito ACM Neto com medalha comemorativa pelos 410 anos de história da entidade, comemorado inicialmente em 26 de setembro de 2019. No entanto, devido a outros compromissos em sua agenda, Neto não pode estar presente para receber a honraria na data de entrega.

O prefeito ressaltou a importância do recebimento da medalha e compartilhou o mérito com toda a sua equipe da prefeitura.

"Fico muito feliz em receber essa medalha e, é claro, compartilho essa honraria com cada um dos colaboradores da prefeitura que ao meu lado vêm mantendo esse diálogo permanente com o Ministério Público", disse o prefeito, que destacou também a importância do Carnaval para a economia da cidade e o respeito às diversidades durante o evento.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier