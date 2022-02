MP entra com liminar contra a Semob para garantir 100% da frota de ônibus nas ruas de Salvador

Após pedido do Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA), o Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) entrou com uma liminar contra a Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) para garantir 100% da frota de ônibus nas ruas da capital.

O MP quer impor que a Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador seja "consistente na retomada integral da circulação de 100% da frota de ônibus pertencentes ao sistema de transporte coletivo municipal, durante as faixas horárias de pico, quais sejam, das 05h a s 08h; das 08h a s 12h e das 15h a s 21h", diz a petição.

O CES-BA considera que esta medida é essencial para o controle da disseminação do vírus da covid-19 e proteção da população trabalhadora da capital baiana.

A Semob informou que o sistema de transporte coletivo de Salvador já opera com 100% da frota disponível nos horários de pico da manhã e da tarde. A pasta também tem buscado alternativas para suprir a demanda em linhas de maior carregamento, utilizando tecnologia para realizar o remanejamento automático de veículos multilinhas, que são realocados para linhas que apresentem maior demanda em determinado momento como alternativa para suprir a demanda em linhas de maior carregamento.

"A Semob reitera que a operação já se encontra ajustada de acordo com a demanda de usuários atual, que hoje ainda é 35% a 37% menor quando comparado com períodos anteriores à pandemia", finalizou a pasta através de nota.