MP investiga crime ambiental em obras no píer de Mar Grande

Entrou água

O governo do estado está sendo investigado pelo Ministério Público da Bahia (MP) por um suposto crime ambiental na Ilha de Itaparica que teria sido provocado por irregularidades nas obras de drenagem do atracadouro de Mar Grande. De acordo com a ONG Pró-Mar, responsável pela denúncia ao MP, as intervenções estariam contaminando o lençol freático da região. A 2ª Promotoria de Justiça de Itaparica já abriu inquérito civil para apurar a concessão de licença ambiental para a obra pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a veracidade dos impactos descritos na denúncia da entidade.

Sal grosso

À Satélite, a ONG Pró-Mar afirmou que o material retirado do local pelo governo está sendo depositado em um dique sem impermeabilização, infiltrando no solo. Pousadas e restaurantes próximos ao local identificaram a salinização dos poços freáticos e já têm prejuízos. A ordem de serviço para a obra foi assinada pelo próprio governador Rui Costa pessoalmente em janeiro deste ano, prometendo uma melhor condição para o tráfego das embarcações que realizam a travessia.

Agora, só depois!

Nas conversas individuais que vem mantendo com caciques de partido da base aliada, o governador Rui Costa avisa que não há possibilidade de atender pedidos que demandem recursos do estado. Com problemas de caixa, o petista pede paciência aos governistas e explica que o horizonte só se tornará mais claro quando a arrecadação melhorar.

Casa própria

O vereador Demétrio Oliveira vai se encontrar reservadamente com o prefeito ACM Neto ainda esta semana para discutir sua permanência no DEM na disputa por uma vaga na Câmara de Salvador em 2020. A aliados, Demétrio diz que deseja continuar onde está, mas quer discutir a estrutura que o partido pode dar para ele.

Mais um

Na contramão do movimento de desaparecimento de legendas nanicas por conta das novas cláusulas de barreira, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) recebeu um requerimento para a criação do diretório de uma nova sigla na capital baiana: o Partido Liberdade.

Barrado no altar

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Salvador rejeitou um projeto de lei que buscava impedir que a Igreja Católica emitisse declaração de residência. O texto foi apresentado pelo vereador Henrique Carballal (PV). Para ele, a emissão do documento pela Igreja vai de encontro à laicidade do Estado brasileiro, visto que outras religiões não possuem a mesma competência legal.

Velho abacaxi

O Tribunal de Contas da União (TCU) julga amanhã recurso da Bahiatursa contra a desaprovação das contas de um convênio firmado pelo órgãos junto ao Ministério do Turismo em 2009. À época, a Bahiatursa foi condenada pelo próprio TCU a pagar R$ 130 mil em ressarcimento ao erário e mais R$ 20 mil de multa.

Pílula

O deputado federal Igor Kannário (PHS) apresentou requerimento para criar a Frente Parlamentar Popular em Defesa das Favelas na Câmara dos Deputados.