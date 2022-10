MP recomenda que Guanambi instale centros de reabilitação para deficientes auditivos

Nesta segunda-feira (17), o Ministério Público estadual (MP-BA), por meio da promotora de Justiça Tatyane Miranda Cayres, recomendou ao prefeito e ao secretário municipal de saúde de Guanambi, no centro sul da Bahia, que estabeleçam um cronograma para a implantação de três centros especializados de reabilitação destinados ao atendimento das pessoas com deficiência física e auditiva.

A previsão está na Lei municipal 1.325 de 2020, que criou o programa de reabilitação da pessoa com deficiência física e auditiva no Município. A promotora de Justiça considerou que, “embora aprovada há dois anos, a lei ainda não foi cumprida”. A recomendação deu um prazo de 30 dias para que o Município estabeleça o cronograma e de 20 dias para que notifique o MP acerca das providências adotadas.

Foi recomendado ainda que seja cumprida a previsão legal de disponibilizar, em cada centro, as modalidades adequadas ao tratamento de reabilitação. Cada unidade deverá dispor de equipe médica especializada no tratamento e acompanhamento dos pacientes, com médicos especialistas em clínica geral, neurologia e neuropediatria, além de profissionais das áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia.

A recomendação levou em consideração, também, fiscalizações realizadas pelo MP que constataram a escassez de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais em quantitativo compatível com a demanda existente nos quadros de servidores públicos da administração pública municipal, em “flagrante descumprimento da Lei Municipal 1.325, de 2020”.

A prefeitura foi procurada para se posicionar sobre o caso, mas ainda não se manifestou até o momento desta publicação.