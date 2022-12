MPT abre inquéritos para apurar dois acidentes de trabalho na Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou nessa terça-feira (13) dois inquéritos para apurar as responsabilidades sobre acidentes de trabalho ocorridos no sul e extremo sul do estado.

O primeiro inquérito vai apurar morte de um trabalhador que realizava serviço de pintura em um prédio no município de Ubaitaba, região sul da Bahia. O outro caso ocorreu em Eunápolis e deixou um homem gravemente ferido.

Informações preliminares apontam que Márcio Clemente Santana, de 47 anos, estava realizando pintura em um edifício na Rua Renato Laport, município de Ubaitaba, quando foi eletrocutado e morto no local.

Um outro acidente no centro do município de Eunápolis, envolvendo um vigilante, está sendo investigado pelo MPT. Informações apontam que um portão de ferro de pelo menos um tonelada caiu sobre Luciano Ferreira Pena, 41 anos, que estava trabalhando em uma empresa de transporte de valores.

Em ambos os casos o MPT vai solicitar informações das empresas envolvidas e dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA).

São os auditores-fiscais do trabalho que vão apontar causas e fatores que possam ter contribuído para o acidente a fim de que as responsabilidades trabalhistas possam ser cobradas.