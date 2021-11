MPT seleciona estagiários de nível superior em oito municípios baianos

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia está com inscrições abertas em concurso público para seleção de estagiários de nível superior que estejam cursando graduação nas instituições de ensino conveniadas. A inscrição pode ser feita até o próximo dia 28 de novembro.

O processo prevê o preenchimento imediato de vagas e a formação de cadastro de reserva para preenchimento dos postos que forem sendo abertos no período de até dois anos. O estagiário do MPT terá direito a bolsa no valor de R$850, além de auxílio transporte por dia de atividade.

O concurso prevê o preenchimento de vagas para estudantes dos cursos de arquivologia, de comunicação social, direito e de engenharia civil e de segurança do trabalho. Existem vagas em Salvador para todos esses cursos e apenas de direito também nos municípios de Barreiras, Eunápolis, Itabuna, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista e Feira de Santana. Para os estudantes de engenharia civil ou de segurança do trabalho, haverá concurso para formação de cadastro de reserva também em Feira de Santana.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do órgão na internet, através do endereço (clique aqui). O candidato pode ainda acessar o site do MPT na Bahia. Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis em edital. Nele estão especificados os critérios para a distribuição de vagas reservadas para candidatos negros (30%), portadores de deficiência (10%) de outras minorias étnico-raciais (10%).

Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá comparecer dias 30 de novembro e 1º de dezembro para fazer a confirmação, apresentando os documentos e entregando uma lata de leite em pó de 400g que será posteriormente entregue a uma entidade sem fins lucrativos. O acesso às unidades do MPT está restrito apenas a pessoas que estejam vacinadas contra a covid-19.

A prova está prevista para o dia 05/12 em horário e locais a serem posteriormente divulgados. A seleção dos estagiários é feita por processo seletivo de provas, observada a ordem de classificação final dos candidatos para convocação. As provas terão caráter eliminatório e classificatório. Outras informações podem ser obtidas no Edital Estágio n. 01/2021 Retificado, que está disponível para download.