Mudança certa: Dois jogadores são testados no meio-campo do Vitória

O Vitória vai ter pelo menos uma mudança para enfrentar o Mirassol. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o meia Eduardo será substituído na penúltima rodada da fase classificatória da Série C do Brasileiro. O rubro-negro enfrenta o líder do campeonato no domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo.

De acordo com apuração do CORREIO, dois jogadores foram testados na posição pelo técnico João Burse. Gabriel Honório é o mais forte candidato a ficar com a vaga. O meia-atacante de 26 anos chegou à Toca do Leão no final de junho e foi utilizado pelo comandante rubro-negro no decorrer das três últimas partidas, contra Paysandu, Ferroviário e ABC.

Caso seja escalado, Gabriel Honório vai vestir a camisa de titular do time principal do Vitória pela primeira vez. Ele já fez parte do onze inicial na equipe sub-23. No Brasileiro de Aspirantes, o meia balançou a rede e garantiu o triunfo por 1x0 diante do Paraná, no dia 3 de julho.

Outro jogador testado no lugar de Eduardo foi o volante Zé Vitor. Nesse caso, a configuração do meio-campo rubro-negro ficaria um pouco mais defensiva, com o trio composto também com Léo Gomes e Dionísio.

Zé Vitor tem 23 anos e já trabalhou com João Burse anteriormente no Cianorte. Com a camisa do Vitória, o volante fez apenas uma partida. Ele entrou no decorrer do empate em 2x2 com o ABC, no Barradão, na rodada passada da Série C.

Com 23 pontos, o Vitória ocupa o 11º lugar na tabela e precisa vencer o Mirassol para ter a chance de entrar pela primeira vez no G8, grupo de times que vão brigar pelo acesso na segunda fase do torneio. Se perder, pode dar adeus a essa possibilidade antecipadamente. A equipe paulista lidera o torneio, com 33 pontos e já tem a classificação assegurada.