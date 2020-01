Mudança de nome do Roupa Nova foi ação de marketing

O Roupa Nova anunciou na última segunda-feira, 27, que havia mudado o nome do grupo para Roupa Sempre Nova. Nesta terça-feira, 28, porém, afirmaram que tudo não passava de uma campanha publicitária.



"A gente concorda com vocês, em time que está ganhando não se mexe! Roupa Nova será sempre Roupa Nova", publicou uma marca de amaciantes em seu Instagram, revelando a ação.



Antes, o perfil oficial da banda havia publicado: "Completamos 40 anos de estrada com a mesma energia de sempre e queremos marcar esse momento. Por isso, decidimos atualizar o nome da banda: a partir de agora somos Roupa Sempre Nova! Vida longa à Roupa Nova!"



O anúncio gerou algumas teorias nas redes sociais, com diversos usuários criticando ou apoiando a decisão, além de outros que já esperavam por uma campanha publicitária.