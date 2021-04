Mudança em lei sobre terrenos preocupa

Um detalhe

Apesar de ter sido festejado pelo governo estadual, o Projeto de Lei 24.069/2021, aprovado na última quarta-feira (28) pela Assembleia Legislativa (Alba), preocupa bastante representantes do setor produtivo baiano. A ideia da lei é normatizar o uso de imóveis estaduais para viabilizar a atração de empresas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) calcula que a medida vai viabilizar 300 empreendimentos, gerar 36 mil novos impostos e gerar um volume de R$ 30 bilhões investimentos privados. O problema é que da maneira como foi aprovado, o projeto pode inviabilizar ou no mínimo atrasar bastante esses, ponderam os insatisfeiros. Principalmente no caso de grandes empreendimentos. O mecanismo da "alienação onerosa" perde espaço para a "concessão de uso". E qual o problema? A aquisição do imóvel garante a possibilidade de oferecimento do bem em garantia para financiamentos, muitas vezes imprescindíveis para concretizar os projetos. A concessão de uso, por sua vez, inviabiliza essa alternativa.

Projeto fundamental

Mesmo aqueles insatisfeitos com o modelo estabelecido para a cessão dos terrenos reconhecem que a Bahia precisava de uma regulamentação para o assunto desde a extinção da Sudic e do CIS. Além disso, vez por outra surgem notícias de questões que vão parar até na Justiça por conta do mau uso das áreas públicas. O vice-governador e secretário da SDE, João Leão, chegou a ressaltar que a nova lei "não permitirá a especulação imobiliária em áreas públicas", além viabilizar novos investimentos. O problema, já dizia o ditado, é que a depender da dose o remédio pode matar. No meio político, comenta-se que há espaço para um ajuste.

Hapvida em Candeias

Em expansão na Bahia, o Sistema Hapvida chega ao município de Candeias, a 33km da capital baiana. O grupo fez um investimento de mais de 7 milhões de reais para a abertura da nova unidade, na BA 523, n 588 - Urbis I. O atendimento será eletivo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; e, aos sábados, das 7h às 13h. “Aos poucos, vamos levando saúde a grande parte do estado e a expectativa é que esse movimento de expansão siga sempre ascendente", afirma a Diretora Corporativa de clínicas do Hapvida, Mairla Pinheiro.

Entrega reforçada

A rede de farmácias de manipulação A Fórmula teve um aumento de nada menos que 800% nas vendas via canais digitais (WhatsApp, site e e-mail) durante a pandemia. Como parte do investimento na digitalização do negócio, a rede de 11 lojas em Salvador investiu R$ 250 mil para trazer os lockers ao mercado baiano. Assim, o cliente pode comprar em qualquer canal, inclusive no balcão da farmácia, e optar pelo serviço. Após a confirmação do pagamento, é só utilizar no locker escolhido, no dia e horário de preferência. Os lockers são armários inteligentes que servem como pontos de entrega de produtos, oferecendo mais comodidade e redução de custos tanto aos clientes como as empresas.

Live das Mães

Numa iniciativa inédita no segmento de shopping centers, que une o digital e o físico, o Shopping Barra promoverá o “Barra I Love Live” nos dias 3 e 4 de maio. O pool de lives consecutivas oferecerá benefícios exclusivos para o público, como mega descontos, facilidades de parcelamento, combos de produtos e serviços, brindes, além de conteúdo e entretenimento. A ideia é ajudar os clientes a adquirir o presente do Dia das Mães da forma mais vantajosa e prazerosa possível.

Leve alta

Os setores do comércio mais identificados com a comemoração do Dia das Mães devem registrar vendas de R$ 4,2 bilhões em maio e crescer 0,5% na comparação com o período anterior à pandemia, em 2019. Pode parecer pouca coisa, mas é muito diante do cenário.

Nova loja

A Lindt – líder global na categoria de chocolates premium – anuncia a abertura da primeira loja no Nordeste, no Salvador Shopping. A partir de hoje, os soteropolitanos poderão se deliciar com todas as linhas dos chocolates da marca suíça criada em 1845. A abertura da 54ª loja da Lindt faz parte do plano de expansão 2021, no Brasil.

Cadastro para startups

A Ocyan, que atua no setor de óleo & gás, abriu ontem o cadastro para startups apresentarem soluções inovadoras para desafios propostos pela empresa. As candidatas selecionadas terão suporte para o desenvolvimento de um projeto-piloto in loco e poderão se tornar fornecedoras ou parceiras da empresa. As inscrições vão até o dia 19 de maio. Para informações e cadastrar propostas, visite o site www.ocyanwaves.com.

Larco

A distribuidora de petróleo Larco doou mais de R$ 35 mil em combustível para as obras da academia de futebol do Esporte Clube Vitória. O produto doado será utilizado para o abastecimento das máquinas durante a construção do Vitória Academy, novo ambiente de convivência voltado para os sócios torcedores do clube, o que proporcionará a estrutura necessária de entretenimento para toda a família.