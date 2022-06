Mudança no circuito do Carnaval 'é possibilidade concreta e real', diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou, na manhã desta sexta-feira (10), a polêmica sobre possíveis mudanças no Carnaval de Salvador, mais precisamente no circuito da Barra-Ondina. De acordo com o prefeito, há uma discussão em curso sobre a transferência das atrações para outra área da orla da capital, no entanto, a prefeitura só irá analisar quando receber o projeto. Antes de ser submetido à gestão municipal, o documento, que será elaborado pelos empresários do setor, será submetido ao Conselho Municipal do Carnaval (Comcar).

O prefeito explicou que a prefeitura irá iniciar uma obra no trecho de orla entre Pituaçu e Piatã, fazendo surgir um espaço semelhante ao da Barra. O trânsito da região, que atualmente acontece à beira mar, será transferido para o outro lado, margeando o Parque Metropolitano de Pituaçu, com vias nos dois sentidos. A obra irá criar na região um grande calçadão. Segundo o prefeito, e este o espaço sinalizado para substituir o circuito da Barra.

“O grande trecho de orla será o grande calçadão. Tomando conhecimento disso, o trade do Carnaval, em conversa com o Comcar, ficaram de elaborar um projeto. O Comcar aprovando, vão submeter à prefeitura, e aí nós vamos avaliar. Não há nenhuma decisão. O projeto ainda não foi apresentado. A prefeitura não tem nenhuma decisão sobre o assunto. Não estamos analisando, mas é uma possibilidade concreta e real”, destacou em coletiva.

De acordo com a nova proposta, os trios e camarotes da festa oficial seriam transferidos para a nova região, enquanto na barra permaneceriam as fanfarras e projeto como o Fuzuê e Furdunço.

“Aí os benefícios são inúmeros, mas ao tomar essa decisão, e se ela for tomada, nós vamos justificar o porquê”, concluiu o prefeito.