Mudanças climáticas e práticas ESG são temas do II fórum de Inovação e Sustentabilidade

Representantes dos setores público e privado, acadêmicos e sociedade civil se reuniram, nesta terça-feira (7), para promover os conceitos de desenvolvimento econômico sustentável no Estado da Bahia durante o II Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade, que aconteceu no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), com entrada gratuita.



O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Maurício Tavares, um dos realizadores do evento, destacou que o fórum discutiu temas relacionados ao meio ambiente. As empresas da iniciativa privada fizeram a apresentação das políticas que tratam da prática de ESG nos seus negócios, desenvolvendo, por exemplo, políticas e iniciativas em áreas como preservação da biodiversidade, promoção da eficiência energética e metas de redução dos gases de efeito estufa.



“O fórum realizou a integração e alinhou uma agenda da prática do ESG e o desdobramento disso para a sociedade. Então, eu acredito que foi muito bom o evento e que tenhamos atingido os resultados esperados”, ressaltou o superintendente do Ibama.



No final, o executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Marco Antonio Fujihara, fez uma palestra sobre a temática. Durante o evento, ele destacou a importância das empresas se mobilizarem em relação às mudanças climáticas, que é um fato e afeta o dia a dia das organizações.



“Mudança climática é um negócio mais sério até que a pandemia, porque não tem uma vacina. As empresas podem reduzir a emissão de gases do efeito estufa, quantificar e fazer inventário dessas emissões para, enfim, fazer projetos que possam se beneficiar de créditos de carbono. Existem inúmeras oportunidades para as empresas gerarem créditos de carbono e essas oportunidades precisam ser quantificadas”, destacou Fujihara.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a WWI foram os realizadores do evento