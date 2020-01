Mudanças na Avenida ACM são adiadas para sábado (01)

As alterações programadas para a Av. Antônio Carlos Magalhães (ACM), que teriam início nesta quinta-feira (30), foram adiadas para o próximo sábado (01). A Superintendência de Trânsito de Salvador precisou adiar a abertura do novo retorno em função de ajustes no semáforo que será instalado no local.

O atual retorno, nas imediações da rua da Polêmica, será fechado. Com isso, será aberto um novo retorno, definitivo, nas proximidades do Edifício Cidadela. O fluxo de veículos será ordenado através de semáforos, como já acontece atualmente. Para utilizar o retorno, os veículos deverão acessar a via marginal nas proximidades da Rua da Polêmica.

Outra alteração definitiva será a retirada de todo o estacionamento Zona Azul da via marginal da avenida. As vagas serão retiradas paulatinamente, até o dia 03 de fevereiro, quando não será mais possível utilizar o local para estacionamento.