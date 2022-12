Mugni comemora renovação com o Bahia e revela férias 'mais leve' após acesso

Pela terceira temporada consecutiva, Lucas Mugni defenderá as cores do Bahia. De contrato renovado, o argentino voltou aos treinos e iniciou a pré-temporada pelo tricolor. Nesta sexta-feira (16), ele foi entrevistado no CT Evaristo de Macedo e mostrou felicidade pela permanência.

"Estou feliz, era algo que eu esperava muito. Antes do final da temporada eu falava que a intenção era ficar. Mas estávamos no meio do acesso, tudo que aconteceu com o Grupo City, então demorou um pouquinho, mas acho que o clube também queria a minha renovação", disse ele.

Contratado em durante o ano de 2021, Mugni teve em 2022 a sua melhor fase no Bahia. O meia foi um dos pilares da equipe que conquistou o acesso à Série A. Em 42 jogos, ele marcou cinco gols e deu seis assistências. Mugni afirma que a melhora no desempenho é fruto da adaptação.

"Pensando um pouco, acho que foi um processo normal. Aconteceu isso comigo em quase todos os clubes. Tem uma adaptação. Quando eu cheguei o campeonato já estava em andamento, a adaptação é diferente, a pressão é grande. Eu joguei não aquilo que eu queria, mas joguei bem e por isso continuei para a Série B. Esse ano foi bem melhor, consegui desempenho melhor, gols e números que são importantes. Foi uma adaptação maior", conta.

Durante a conversa Mugni revelou que ter garantido o retorno do Bahia à Série A tirou um peso das costas do elenco. Questionado sobre o posicionamento que prefere atuar - marcação ou ataque -, ele conta que ainda não teve essa conversa com Renato Paiva que o mais importante será ajudar o time.

"Foram as férias que mais curti. Todo mundo queria esse acesso. As férias foram as melhores que eu já tive", disse ele.

"Ainda não conversei [com Renato Paiva], obviamente eu prefiro estar dentro do campo (risos). Mas virei um jogador versátil, eu gosto de marcar e ficar com a bola. O futebol está muito dinâmico, todo mundo defende e ataca", analisou.