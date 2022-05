Mugni faz alerta após derrota do Bahia para o Tombense: 'Temos que ter coragem'

O Bahia não viveu uma grande noite no estádio Soares Azevedo, em Muriaé-MG. Contra o Tombense, o Esquadrão foi dominado, não aproveitou as chances que teve e saiu de campo derrotado por 1x0.

Ao fim da partida, o meia Lucas Mugni afirmou que o time precisa ter um pouco mais de coragem durante os jogos da Série B. O argentino voltou a atuar depois de dois meses afastado por conta de uma lesão na coxa.

“Nessa derrota a gente tem que entender a mensagem. Temos que ter coragem, que não é dar uma pancada no jogador. É ter coragem para marcar e ficar com a bola. Não podemos olhar que eles estão na lanterna, o futebol hoje está muito igual é o detalhe é que faz a diferença. Hoje foi o que aconteceu”, analisou.

Com a derrota, o Bahia estacionou nos 16 pontos e foi ultrapassado pelo Vasco, que tem 17. O Tricolor é agora o terceiro colocado da Série B. O próximo compromisso da equipe no Brasileirão será no dia 4 de junho, um sábado, quando receberá o Criciúma, às 16h30, na Fonte Nova.