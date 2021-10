Mugni sofre lesão e desfalca Bahia contra o Ceará; veja provável escalação

Depois de apenas dois dias de treinamentos, o Bahia está pronto para o confronto com o Ceará, marcado para esta quarta-feira (27), às 19h, na Fonte Nova. A partida é atrasada da 23ª rodada do Brasileirão.

No palco da partida, o elenco tricolor finalizou os preparativos para o confronto. O técnico Guto Ferreira tem uma baixa importante. O meia Lucas Mugni sentiu dor na coxa e está fora da partida. Ele ficou em tratamento no CT Evaristo de Macedo e não participou do treino na Fonte Nova.

Mugni vai desfalcar o Bahia pelo segundo jogo seguido. Diante da Chapecoense, na última rodada, o argentino ficou fora de ação por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Outro desfalque fica por conta do goleiro Matheus Teixeira. Ele sofreu uma lesão no joelho e está em tratamento no departamento médico.

Sem Lucas Mugni, Guto Ferreira montou a equipe titular e fez um trabalho tático, corrigindo o posicionamento da equipe. O treinador não revelou a equipe, mas a tendência é a de que a escalação seja a mesma que iniciou o confronto com a Chape, com Rodallega atuando ao lado de Gilberto.

Assim, uma provável escalação do Bahia tem:



Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel, Raí Nascimento e Juninho Capixaba; Rodallega e Gilberto.

Com 31 pontos, o Bahia está na 15ª colocação da Série A, enquanto o Ceará é o 14º, com 32 pontos. Em caso de triunfo na Fonte Nova, o Esquadrão vai abrir cinco pontos para a zona de rebaixamento.