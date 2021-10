Mulher baleada por ex é socorrida por parentes, mas morre em Juazeiro

A Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro, no norte do estado, instaurou um inquérito para apurar a morte de Rosimeire Reis dos Santos. Ela foi assassinada na noite de terça-feira (19), no povoado de Aldeia.

A autoria foi atribuída ao ex-companheiro da vítima que, segundo a Polícia Civil, não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito está sendo procurado.

A polícia ainda informou que testemunhas serão ouvidas na unidade especializada, que expediu as guias para remoção e perícia.

Atingida por disparos de arma de fogo, a mulher chegou a ser socorrida por familiares, mas morreu a caminho do hospital.