Mulher de 35 anos é libertada de cárcere privado após 15 anos presa

Uma mulher de 35 anos foi encontrada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em cárcere privado. Ela foi localizada nesta quarta-feira (26) pelos agentes após denúncias.

O companheiro da mulher, um homem de 54 anos, foi encontrado próximo à residência e alegou que era casado com a vítima há 17 anos e tinha duas filhas com ela. Os dois estavam juntos desde que a mulher tinha 18 anos e há 15 anos a vítima estava presa em casa proibida de sair.

Segundo o jornal O Globo, dentro da residência foram encontrados vários frascos de remédios, alguns sem identificação. Além disso, a delegada da equipe, Mônica Areal, titular da Deam, encontrou um fio amarrando a porta do quarto à parede, que não permitia que a porta fosse destrancada pelo lado de dentro. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

De acordo com o Hora Um, as duas filhas do casal foram abusadas pelo homem e os pais perderam a guarda das crianças. O marido da mulher tinha acesso ao dinheiro da vítima, que recebia uma pensão.

O suspeito responderá por maus tratos aos animais após agentes encontrarem cachorros e gatos sem comida e água.