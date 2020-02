Mulher de Rafael Cardoso comenta cenas de sexo dele com Deborah Secco

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Realizando cenas super quentes com Deborah Secco na novela das sete Salve-se Quem Puder, da Globo, o ator Rafael Cardoso tem uma telespectadora especial e que está ligada em tudo. A esposa do ator, Mariana Bridi, compartilhou em sua rede social uma série de vídeos no Instagram em que aparece assistindo a cenas de sexo entre o marido e a atriz.

No vídeo, Mariana explica que não sente ciúmes do ator e elogiou a atuação do marido de Deborah na cena. “Acho engraçado que a coisa que vocês mais me perguntam é se eu tenho ciúmes. Pelo amor de Deus. Deborah, está maravilhosa e gostosa na cena! Parem de colocar mulher contra mulher. Acho os dois gostosos, o meu marido e a Dedé”, disse Mariana durante os vídeos.

Em seguida, a loira afirmou que havia esse questionamento quando Bianca Bin contracenava com o amado na novela O Outro Lado do Paraíso, mas segundo Bridi, ela e a atriz são íntimas. "Na maioria das vezes, eu conheço com quem o Rafa está atuando. Às vezes não conheço. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque quando o Rafa está atuando, eu não o vejo como meu marido. O povo me pergunta: 'Como você aguenta ver as cenas?'. Eu não associo muito o meu Rafa com o que eu estou vendo. Sempre foi assim.", afirmou.

Os dois são casados desde 2013 e são pais de Aurora e Valentin.