Mulher denuncia assédio em delicatessen na Graça

Uma cliente de uma das lojas da Perini, no bairro da Graça, em Salvador, publicou nas redes sociais um vídeo que denuncia assédio sexual por parte de outro cliente, na delicatessen.

A jornalista Carol Felippi afirma, através de vídeo publicado, que presenciou o momento em que outra cliente foi encurralada pelo homem em um dos corredores.

Carol mostrou que compartilhou o relato enviado pela mulher para o perfil do Instagram da Perini.

"Ele impediu minha passagem, falando bem próximo do meu rosto. Uma cliente com seu filho viu toda a situação e ficou observando. O suposto cliente gritou: 'vocês querem chupar meu p*?'", contou.

"Pedimos ajuda aos seguranças da Perini para chamar a polícia e eles nada fizeram", disse a jornalista, alegando que haviam seis seguranças no momento.

Ela publicou ainda um vídeo que mostra o suspeito pagando as compras no caixa. Ela o acusa de assédio, ao que ele responde que ela é uma "mentirosa delinquente".

Segundo a influenciadora, quando ele saiu do estabelecimento, os seguranças se ofereceram para ligar para a polícia para registrar a ocorrência. "Fomos negligenciadas, assediadas a luz do dia. O silêncio de vocês é ensurdecedor", disse ao marcar o perfil do Instagram da loja.