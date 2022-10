Mulher desmaia após ficar duas horas na fila de colégio em Itapuã

Uma eleitora desmaiou após ficar cerca de duas horas na fila para votar no Colégio Sophia, em Itapuã, na manhã deste domingo (2). De acordo com a apuração do CORREIO, os coordenadores estão com dificuldade de lidar com a única seção para prioridade e para eleitores de todas as idades.

Segundo relatos, 15 idosos foram colocados para votar em uma única seção com longas filas. O estresse tomou conta, e as pessoas reclamaram da situação. Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher é atendida por outras pessoas que estavam na fila.

Em outros locais de votação, também houve reclamação por conta das longas filas e aglomerações. Na Uneb e no colégio Nossa Senhora da Conceição, em Brotas, eleitores passaram mal com o intenso calor.

Na Uniceusa, no bairro da Boca do Rio, duas pessoas desmaiaram. Para solucionar o problema, uma sala de "equalização" foi criada em um espaço com ar-condicionado.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-Ba), através de nota, informou que o intenso movimento nas urnas se deve a uma quantidade recorde de eleitores aptos a votar nestas eleições, na Bahia.

"Este fato, aliado à circunstância de que se trata de Eleições Gerais, em que estão em disputa cinco cargos, reflete em maior tempo médio de votação por eleitor", diz pronunciamento.

As eleições em todo o Brasil tiveram início às 8h deste domingo. Os eleitores têm até às 17h para exercer o direito do voto.